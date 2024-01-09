Каллас заявила, что Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП

Эстония не планирует сворачивать военную помощь Украине: так, по словам премьер-министра Каи Каллас, ближайшие четыре года Таллин продолжит выделять на эти цели 0,25% своего внутреннего валового продукта. При этом с 2022 года Эстония уже предоставила Украине военную помощь почти на 500 миллионов евро.