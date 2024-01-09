Каллас заявила, что Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП
Эстония не планирует сворачивать военную помощь Украине: так, по словам премьер-министра Каи Каллас, ближайшие четыре года Таллин продолжит выделять на эти цели 0,25% своего внутреннего валового продукта. При этом с 2022 года Эстония уже предоставила Украине военную помощь почти на 500 миллионов евро.
"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырёх лет", — приводит её слова ERR.
А ранее газета The New York Times узнала, что США вскоре могут оставить Украину без новых ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Помимо сокращения запасов боеприпасов для Patriot ВСУ рискуют остаться без артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK