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9 января, 08:08

Каллас заявила, что Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП

Эстония не планирует сворачивать военную помощь Украине: так, по словам премьер-министра Каи Каллас, ближайшие четыре года Таллин продолжит выделять на эти цели 0,25% своего внутреннего валового продукта. При этом с 2022 года Эстония уже предоставила Украине военную помощь почти на 500 миллионов евро.

"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырёх лет", — приводит её слова ERR.

Раскрыт сценарий, при котором Запад быстро бросит Украину на произвол судьбы
Раскрыт сценарий, при котором Запад быстро бросит Украину на произвол судьбы

А ранее газета The New York Times узнала, что США вскоре могут оставить Украину без новых ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Помимо сокращения запасов боеприпасов для Patriot ВСУ рискуют остаться без артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Александра Вишнякова
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