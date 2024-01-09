Жительница Благовещенска на иномарке вылетела на тротуар и сбила пять фонарей у здания мэрии

В Благовещенске местная жительница выехала на тротуар и сбила пять прожекторов у здания мэрии. ДТП запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

ДТП у здания мэрии в Благовещенске. Видео © t.me / Благовещенск

На кадрах видно, что женщина-водитель выезжала с парковки, которая располагается на улице Островского, в результате чего легковушка вылетела на тротуар и сбила пять фонарей. К счастью, никто не пострадал.

"Благовещенка, которая не справилась с управлением и случайно повредила несколько прожекторов возле здания городской администрации, возместит ущерб. По предварительным подсчётам, он составил больше 200 тысяч рублей. Как стало известно из источников, близких к виновнице ДТП, затраты оплатит страховая компания", — говорится в сообщении.