Домочадцев день, День вуду, День инженера-механика ВМФ: Праздники и приметы 10 января Сегодня, 10 января 2024 года, в России можно отметить несколько неформальных праздников. Так, один из них зародился на Руси и был посвящён семье, другой знаменует важное событие в истории человечества, а третий призван обратить внимание на загадочный древний культ. 9 января, 21:01 10 января на Руси отмечался Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Обложка © Художник И. Куликов "В крестьянской избе", 1902 год / artchive.ru

Домочадцев день

10 января в России можно отметить добрый семейный праздник — на Руси на эту дату приходился Домочадцев день. Несколько фактов о нём: это старинный народный праздник;

каждый год отмечался в фиксированную дату — 10 января (28 декабря по старому стилю);

также его называли Рождественский мясоед;

во времена СССР традиция была подзабыта.

Домочадцев день, как и следует из названия, следовало встречать всей семьёй за большим столом. Дата была посвящена не широким празднествам, а именно посиделкам в уютном узком кругу близких людей. Это время вспомнить, что семья — самое дорогое, что есть у человека.

Второе название праздника — Рождественский мясоед — указывает на начало нового периода в жизни крестьян. После больших христианских праздников можно было переходить к тяжёлой скоромной пище — употреблять мясо, готовясь к тяжёлой работе весной в полях. Следовательно, в этот праздник на столе появлялась свинина, дичь и так далее. Впрочем, это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам.

А ещё в это время начинался период свадеб, ведь уже можно было накрывать богатый стол. А поскольку Рождественский мясоед продолжался до Масленицы, времени для весёлых торжеств хватало. И, наконец, на Руси верили, что 10 января приносят счастье в дом добрые дела, поэтому старались помочь нуждающимся, накормить голодных.

День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

10 января — День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото © Getty Images / MPI

На 10 января приходится знаменательная дата — в этот день в 1946 году в Лондоне была открыта первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Рассказываем об этом событии: это неофициальный международный праздник;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 10 января;

ему обычно посвящены различные выставки и информационные материалы.

Генеральная Ассамблея ООН — главный орган этой всемирной организации. Он был создан, чтобы государства – члены ООН, а сейчас их 193, равноправно обсуждали вопросы и проблемы, искали вместе решение. Генассамблея была учреждена в 1945 году в соответствии с Уставом ООН. Примечательно, что её первая сессия открылась в 26-ю годовщину образования Лиги Наций (League of Nations) — всемирного движения за мир и сотрудничество. Активы и обязательства этой организации были переданы в ООН.

На первой сессии Генеральной Ассамблеи присутствовали представители 51 государства. Сейчас обычно очередные сессии ГА ООН работают ежегодно с сентября по декабрь. По безотлагательным вопросам вроде борьбы с терроризмом, восстановления мира и безопасности могут созываться специальные сессии и чрезвычайные специальные сессии.

Кстати, именно Генассамблея ООН утверждает многие международные праздники. Так, один из них приходится на 24 октября — это День Организации Объединённых Наций. Россия, как правопреемница СССР, считается соосновательницей ООН, является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

День инженера-механика ВМФ РФ

10 января отмечается День инженера-механика ВМФ РФ. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

10 января в России отмечается праздник, посвящённый военным морякам, без труда которых ни один корабль не смог бы долго выполнять поставленные задачи. На эту дату приходится День инженера-механика ВМФ. Рассказываем о нём: это официальный российский профессиональный праздник;

был утверждён в 1996 году главнокомандующим Военно-морским флотом;

приурочен к дате образования Корпуса инженеров-механиков морского ведомства.

История Дня инженера-механика ВМФ отсылает нас к событиям 10 января 1855 года (29 декабря 1854 года по старому стилю), когда по инициативе начальника Главного морского штаба А.С. Меншикова в Российском императорском флоте указом императора Николая I был образован Корпус инженеров-механиков морского ведомства. Свой профессиональный праздник, приуроченный к этой дате, современные мастера морского инженерного дела получили полтора века спустя, уже в Российской Федерации.

Сегодня представители этой профессии трудятся на кораблях и судах флота, в судостроительных доках и ремонтных мастерских. Первые инженеры-механики были выпускниками Технического училища морского ведомства, которое размещалось в Кронштадте. В наше время работников инженерно-технической специальности готовят многие вузы, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МИСИ и многие другие. Особое место в их ряду занимает Военно-морская академия в Петергофе.

По традиции командования флотов поздравляют специалистов инженерной службы с их профессиональным праздником. При этом отмечается, что нынешнее поколение достойно продолжает славные традиции старших товарищей. Во многом благодаря их самоотверженности, высокому профессионализму поддерживается должная техническая готовность кораблей флота, успешно выполняются все поставленные перед флотом задачи.

День вуду

10 января отмечается День вуду. Фото © Getty Images

10 января отмечается малоизвестный в России праздник — День вуду. Предлагаем узнать больше о событии и этом загадочном спиритическом культе: это неофициальный народный праздник в Бенине;

отмечается ежегодно 10 января;

там проводится масштабный фестиваль, который привлекает много туристов;

цель — поддержка традиций и их продвижение за рубежом.

День вуду, который проводится в Бенине каждый год 10 января, также называется Праздник вуду, или Традиционный день религий. Посвящённые ему мероприятия проводятся по всей этой африканской стране, но самые масштабные — в городе Уида. Там разворачивается фестиваль с массовыми танцами. Такое торжество проводят с 1996 года для укрепления традиций и привлечения туристов из-за рубежа.

На самом деле вуду — это не какая-то единая религия, а наименование множества культов, распространённых в Западной Африке, странах Карибского бассейна и даже в США среди афроамериканцев. Так, сторонники этих культов верят, что от зла спасают очистительные жертвоприношения и талисманы, что на человека можно наслать заклятие и излечить его от всех болезней. Ключевая часть ритуалов вуду — музыка и танцы. Через них адепты культов обращаются к потусторонним силам. Например, танцуя вокруг столба-шеста и постепенно впадая в транс. Популярности культам вуду придало их упоминание в массовой культуре. Есть немало фильмов, где упоминаются эти загадочные верования.

Погодные приметы 10 января

Галки и вороны в небе кружат — к снегопаду.

Метель на 10 января — к дождливому лету.

Безветренная погода — к хорошему урожаю летом.

Крупные хлопья снега — к сырой оттепели.

Птицы громко кричат — к потеплению.

Именинники 10 января

10 января может отмечать именины российский актёр Александр Петров. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сегодня, 10 января, именины могут отмечать: Симон

Агата

Леонид

Пётр

Николай

Игнат

Ефим

Александр

Аркадий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев