Нарколог предупредил о всплеске случаев белой горячки в конце длинных праздников

Люди доходят до состояния белой горячки (алкогольный психоз) на второй и третьей стадии алкогольной зависимости. Чаще всего данное заболевание проявляется после окончания употребления спиртного, рассказал психиатр-нарколог Лев Благов. Доктор перечислил основные симптомы белой горячки и объяснил, чем это состояние опасно.

По словам медика, белая горячка появляется после резкого отказа от спиртного у алкоголика с "большим стажем". Этот процесс развивается постепенно, вечером и ночью. Больного начинают мучить беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в "психотическую явь", пояснил Благов.

Делирий, как и другие металкогольные психозы, возникает на фоне хронической интоксикации, приобретённой неполноценности головного мозга, патологии внутренних органов и систем токсического генеза, объяснил нарколог.

"Этот психоз очень опасен. Он сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, лёгочной и других систем организма. Серьёзно страдает весь организм", — подчеркнул эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Также специалист отметил, что всплеск случаев белой горячки приходится на конец праздников. Медикам давно и хорошо известны периоды роста числа госпитализаций по поводу алкоголизма и алкогольных психозов после выхода из продолжительных выходных, уточнил Благов.