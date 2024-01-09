Эксперт считает, что американский модуль Peregrine уже точно не сядет на Луну
Овчинников: Модуль Peregrine не сядет на Луну, но проведёт исследования с орбиты
Лунный модуль Peregrine, который начал терять топливо после старта на ракете-носителе, не сможет сесть на спутник Земли. Об этом заявил руководитель отдела компании "Образование будущего" Илья Овчинников.
"Сейчас задача — долететь как можно ближе к Луне и собрать научную программу теми средствами, теми датчиками, которые у них есть. О посадке речь точно не идёт уже потому, что максимальное количество топлива они уже отработали, когда пытались строить ориентацию", — рассказал РИА "Новости" специалист по космическим аппаратам.
По его словам, разработчики попытаются подлететь к спутнику на остатках топлива. Проводить исследования на модуле смогут благодаря специальным масс-спектрометрам и детекторам, которые способны "ту же экзосферу мерить на определённом расстоянии".
Напомним, американская United Launch Alliance (ULA) произвела запуск ракеты Vulcan на Луну. Уточнялось, что модуль Peregrine в рамках лунной программы США "Артемида" везёт на Луну пять научных инструментов NASA, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян, а также ещё некоторые символические грузы из разных стран мира.
ТАСС / Zuma