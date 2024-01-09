Эксперт считает, что американский модуль Peregrine уже точно не сядет на Луну

Лунный модуль Peregrine, который начал терять топливо после старта на ракете-носителе, не сможет сесть на спутник Земли. Об этом заявил руководитель отдела компании "Образование будущего" Илья Овчинников.

"Сейчас задача — долететь как можно ближе к Луне и собрать научную программу теми средствами, теми датчиками, которые у них есть. О посадке речь точно не идёт уже потому, что максимальное количество топлива они уже отработали, когда пытались строить ориентацию", — рассказал РИА "Новости" специалист по космическим аппаратам.

По его словам, разработчики попытаются подлететь к спутнику на остатках топлива. Проводить исследования на модуле смогут благодаря специальным масс-спектрометрам и детекторам, которые способны "ту же экзосферу мерить на определённом расстоянии".