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9 января, 09:44

Песков не стал отвечать на вопрос о том, причащался ли Путин на Рождество

Владимир Путин на рождественском богослужении с родственниками погибших Героев России. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Владимир Путин на рождественском богослужении с родственниками погибших Героев России. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, причащался ли глава государства Владимир Путин на Рождество. Он назвал это "исключительно личными вещами".

"Вы спрашиваете об исключительно личных вещах, <…> о том, что является личным... Это никого не касается и никогда не может публиковаться. Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным", — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что ни Путин, ни приглашённые на богослужение родственники погибших бойцов спецоперации не причащались на рождественском богослужении.

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Напомним, в канун Рождества Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарёво семьи погибших в ходе спецоперации Героев России. После общения он пригласил гостей на праздничный ужин, а потом — на богослужение.

Александр Юнашев
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