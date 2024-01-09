Песков не стал отвечать на вопрос о том, причащался ли Путин на Рождество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, причащался ли глава государства Владимир Путин на Рождество. Он назвал это "исключительно личными вещами".

"Вы спрашиваете об исключительно личных вещах, <…> о том, что является личным... Это никого не касается и никогда не может публиковаться. Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным", — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что ни Путин, ни приглашённые на богослужение родственники погибших бойцов спецоперации не причащались на рождественском богослужении.