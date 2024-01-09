Под Оренбургом десятимесячная девочка проглотила осколки ёлочной игрушки
В оренбургском селе Грачёвка десятимесячная девочка наглоталась осколков ёлочной игрушки, пишет Orenday со ссылкой на областной главк МВД РФ. Сообщение о происшествии поступило полицейским от врачей.
По словам 28-летней мамы малышки, всё произошло, когда та играла с сестрой у новогодней ёлки. Женщина отлучилась на пару минут, а когда вернулась — увидела на полу и во рту дочери осколки. Испугавшись, она вызвала скорую помощь. Прибывшая бригада направила ребёнка в больницу Бузулука для дальнейшего обследования. Исследование показало нахождение в пищеварительных путях малышки инородного тела. Девочку госпитализировали.
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