Под Оренбургом десятимесячная девочка проглотила осколки ёлочной игрушки

В оренбургском селе Грачёвка десятимесячная девочка наглоталась осколков ёлочной игрушки, пишет Orenday со ссылкой на областной главк МВД РФ. Сообщение о происшествии поступило полицейским от врачей.

По словам 28-летней мамы малышки, всё произошло, когда та играла с сестрой у новогодней ёлки. Женщина отлучилась на пару минут, а когда вернулась — увидела на полу и во рту дочери осколки. Испугавшись, она вызвала скорую помощь. Прибывшая бригада направила ребёнка в больницу Бузулука для дальнейшего обследования. Исследование показало нахождение в пищеварительных путях малышки инородного тела. Девочку госпитализировали.