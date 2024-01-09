В Калмыкии перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

На трассе в Яшкульском районе Калмыкии опрокинулся автобус, который следовал по маршруту Москва – Грозный. По данным местной прокуратуры, пострадало два пассажира. В ведомстве организовали проверку.

Опрокинувшийся на трассе в Калмыкии автобус. Фото © VK / МВД по Республике Калмыкия

"ДТП произошло на 15-м километре автодороги Яшкуль – Комсомольск – Артезиан минувшей ночью примерно в 2:33. По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским автобусом Van Hool по маршруту Москва – Грозный, в котором находилось 45 пассажиров, допустил опрокидывание транспортного средства", — отметили в ведомстве.

В прокуратуре проверят соблюдение законов, связанных с безопасностью дорожного движения и перевозкой пассажиров. В республиканском МВД уточнили, что автобусом управлял 69-летний житель Чечни.