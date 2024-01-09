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9 января, 10:25

Торчал гвоздь: В Москве ребёнок поранил голову об антикражный датчик в шапке из магазина Familia

Маленький ребёнок поранил голову об антикражный датчик в шапке из магазина

Царапина, оставшаяся на голове маленького москвича после примерки шапки в магазине. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Царапина, оставшаяся на голове маленького москвича после примерки шапки в магазине. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

В Москве маленький мальчик до крови поцарапал голову об антикражный датчик, установленный на шапке "Чудо-кроха" в магазине Familia. Как рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ его отец, всё произошло накануне в торгово-развлекательном центре "Азовский": родители захотели примерить шапку на чаде и не заметили гвоздь, торчащий из датчика.

Антикражный датчик, о который поранил голову мальчик в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Антикражный датчик, о который поранил голову мальчик в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Малыша после этого пришлось успокаивать. Тем временем возмущённые взрослые обратились в полицию с требованием наказать магазин по административной статье "Нарушение правил продажи товаров", а также провести проверку на предмет нарушения закона "О защите прав потребителей".

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Матвей Константинов
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