Торчал гвоздь: В Москве ребёнок поранил голову об антикражный датчик в шапке из магазина Familia

В Москве маленький мальчик до крови поцарапал голову об антикражный датчик, установленный на шапке "Чудо-кроха" в магазине Familia. Как рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ его отец, всё произошло накануне в торгово-развлекательном центре "Азовский": родители захотели примерить шапку на чаде и не заметили гвоздь, торчащий из датчика.

Антикражный датчик, о который поранил голову мальчик в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Малыша после этого пришлось успокаивать. Тем временем возмущённые взрослые обратились в полицию с требованием наказать магазин по административной статье "Нарушение правил продажи товаров", а также провести проверку на предмет нарушения закона "О защите прав потребителей".