Киевские власти затягивают военный конфликт, продолжая отправлять "на убой" солдат, но это не изменит ситуацию на фронте. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как указал глава Минобороны, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, власти Соединённых Штатов пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счёт жизней граждан Незалежной.

"С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт", — заявил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.