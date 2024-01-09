"Гонят солдат на убой": Шойгу заявил, что Киев затягивает военный конфликт с подачи Запада
Шойгу: Киевский режим продолжает "гнать на убой" солдат, затягивая конфликт
Киевские власти затягивают военный конфликт, продолжая отправлять "на убой" солдат, но это не изменит ситуацию на фронте. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как указал глава Минобороны, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, власти Соединённых Штатов пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счёт жизней граждан Незалежной.
"С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт", — заявил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.
Ранее Лайф писал, что российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) методично снижают боевой потенциал ВСУ. По словам Шойгу, потери противника за 2023 год превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения.
ТАСС / Валерий Шарифули