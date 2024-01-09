Житель Ульяновской области женился в 91 год

Житель Димитровграда стал самым возрастным женихом в Ульяновской области по итогам 2023 года. Об этом сообщила руководитель регионального агентства ЗАГС Жанна Назарова на еженедельном заседании штаба по развитию региона, уточнив, что 91-летний пенсионер взял в жёны 65-летнюю невесту.

"Самая возрастная невеста прошлого года живёт в Засвияжье, она вышла замуж в 83 года за своего ровесника. Самый солидный жених у нас проживает в Димитровграде. Он в 91 год женился на женщине значительно моложе себя, взял в жёны женщину 65 лет", — рассказала Назарова.

Всего в 2023 году в Ульяновской области зарегистрировано 6679 браков, что на 11,8% (894) меньше показателя прошлого года. Рост числа заключённых союзов зафиксировали в трёх районах: Цильнинском, Майнском и Новомалыклинском, в остальных муниципалитетах наблюдается снижение, пояснила руководитель регионального загса.

Назарова добавила, что по итогам 2023 года в регионе зарегистрирован 4731 развод, что на 7,5% (384) меньше, чем в том году. По её словам, Ульяновская область по этому показателю вышла на уровень 2018 года, а это довольно неплохо. Руководитель агентства подытожила, что разводы устойчиво снижаются на протяжении десяти лет.