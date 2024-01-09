Пасечник: Сапёры обезвредили боеприпас, нештатно сошедший с самолёта в ЛНР
Сапёры обезвредили авиабомбу ФАБ-250, нештатно сошедшую над городом Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-сапёрной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизни людей больше ничего не угрожает", — написал он в телеграм-канале.
Он отметил, что в целях безопасности на время проведения работ из района в радиусе километра, где упала бомба, эвакуировали порядка 300 человек. Городская администрация помогла людям разместиться в ПВР и обеспечила всех горячим питанием. На данный момент они уже возвращаются в свои дома.
Напомним, о нештатном сходе авиабомбы ФАБ-250 в небе над Рубежным стало известно 8 января. Пострадавших нет. Ситуация находилась на личном контроле Леонида Пасечника.
VK / Минобороны России