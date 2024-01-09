Почти миллион человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ с 3 по 8 января

С 3 по 8 января Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетил почти миллион человек. Об этом сообщила генеральный директор АНО "Выставка достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"Гости познакомились со всей Россией и достижениями российских регионов и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в различных мастер-классах", — рассказала Виртуозова.

Так, за пять праздничных дней на выставке были организованы мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма, фестиваль "Русская зима", выступления диджеев и акробатов, мультимедийное шоу, встреча со сказочным Емелей, грандиозные парады Дедов Морозов, а также ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король". Виртуозова добавила, что "впереди посетителей ожидает ещё больше интересных событий".