Названы два самых распространенных вида бреда у алкоголиков

На второй и третьей стадиях алкоголизма у больных могут появиться бредовые расстройства, наиболее распространённые из них связаны с ревностью и преследованием. Об этом рассказал завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, психиатр-нарколог Лев Благов.

"Существуют алкогольные параноиды. Это бред с более конкретизированной фабулой, чаще бытового содержания, связанного со знакомыми или близкими людьми. Может определяться как бред преследования. Алкоголик тоже слышит голоса, видит зрительные образы своих преследователей", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Говоря о бреде ревности, эксперт пояснил, что чаще всего такой синдром встречается у мужчин. По словам Благова, данная патология может быть вызвана сексуальной дисфункцией. При этом оба вида расстройств могут сопровождаться галлюцинациями — они развивают бредовые идеи.

"Часто это протекает на фоне выраженного тревожного аффективного напряжения, страха за свою жизнь. Поведение алкоголика становится соответствующим переживаниям, оно может представлять опасность для самого больного и его окружения", — заключил нарколог.