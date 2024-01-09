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9 января, 13:55

Названы два самых распространенных вида бреда у алкоголиков

Нарколог Благов: Среди алкоголиков распространены бред преследования и ревности

На второй и третьей стадиях алкоголизма у больных могут появиться бредовые расстройства, наиболее распространённые из них связаны с ревностью и преследованием. Об этом рассказал завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, психиатр-нарколог Лев Благов.

"Существуют алкогольные параноиды. Это бред с более конкретизированной фабулой, чаще бытового содержания, связанного со знакомыми или близкими людьми. Может определяться как бред преследования. Алкоголик тоже слышит голоса, видит зрительные образы своих преследователей", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Говоря о бреде ревности, эксперт пояснил, что чаще всего такой синдром встречается у мужчин. По словам Благова, данная патология может быть вызвана сексуальной дисфункцией. При этом оба вида расстройств могут сопровождаться галлюцинациями — они развивают бредовые идеи.

"Часто это протекает на фоне выраженного тревожного аффективного напряжения, страха за свою жизнь. Поведение алкоголика становится соответствующим переживаниям, оно может представлять опасность для самого больного и его окружения", — заключил нарколог.

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Ранее специалист предупредил о всплеске случаев белой горячки в конце длинных праздников. По его словам, люди доходят до такого состояния тоже на второй и третьей стадии алкогольной зависимости.

Обложка ©

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Никита Осипов
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