"Вздохнула три раза — и всё": Наталья Штурм откровенно рассказала, как мама умирала у неё на руках

Новый год начался для певицы Натальи Штурм с личной трагедии: ушла из жизни её мама Елена Константиновна. 90-летняя женщина скончалась в одной из подмосковных клиник фактически на руках у дочери, а за две недели до кончины она предчувствовала скорый уход.

"Она была очень хорошо подкована во врачебных делах, поэтому, ещё находясь в больнице, мне сказала: "Наташ, я начала сыпаться! Я ухожу из жизни — умираю", — приводит откровения Натальи Штурм сайт МК.ru.

Певица рассказала, что в последнее время её мама не могла самостоятельно ходить и очень плохо слышала, но при этом пренебрегала как тростью — это задевало её самолюбие, так и слуховыми аппаратами — верила, что от них "ухо" ленится ещё сильнее.

Новый год Наталья встретила вместе с мамой с больнице и уехала только после того, как пожилая женщина уснула.

"В новогоднюю ночь положила ей под щёчку свою руку — она так хотела. Мамочка ушла из жизни 3 января. Это было у всех на глазах. Я её, ещё теплую, гладила по ногам, рукам… Она перед уходом вздохнула три раза, и всё… Я помню всё до минуты. Мамочка ушла в 16 часов 22 минуты", — поделилась певица.