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9 января, 12:49

ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник также лишился трёх автомобилей и самоходной гаубицы "Акация".

"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ. Противник лишился его в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil

Матвей Константинов
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