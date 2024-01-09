ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник также лишился трёх автомобилей и самоходной гаубицы "Акация".

"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — рассказали в ведомстве.