Более миллиона тонн мусора произвели россияне за новогодние праздники

"Традиционно рост потребления стекла в новогодние праздники составляет 40–45%, на столько же возрастает и общий объём образованных отходов по сравнению с зимними будними днями. Самый большой рост стеклянной тары, доставленной на мусоросортировочные комплексы, фиксируется 2, 3 и 4 января. Среди стеклянного сырья преобладает бутылка", — пояснил он в беседе с aif.ru .

Буцаев добавил, что во время праздников на переработку попадает ещё и много пластика, бумаги, а также металла и упаковок типа тетрапак. При этом он заметил, что в Новый год люди чаще, чем в другие периоды зимы, выбрасывают старые шины. Буцаев подчеркнул, что РЭО в эти дни каждый час следит за работой региональных операторов по вывозу твёрдых коммунальных отходов. По его словам, нагрузка возрастает, как правило, на 30%. При этом возможны сбои — вывезти отходы вовремя мешает погода.