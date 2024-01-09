Москвичей предупредили об очередном похолодании, которое придёт на смену снегопадам

В ближайшие дни в Москве и области выпадет до 8 см снега. А виной тому влияние атмосферных фронтов, проходящих на западе. По словам синоптика Александра Ильина, они принесут в столичный регион кратковременное потепление.

"В ночные часы со вторника на среду выпадет до 2–4 см свежего снега. Четверг тоже с небольшими снегопадами. Они будут более продолжительными, но слабыми по интенсивности. Однако за сутки до пятницы где-то ещё 2–4 см можно прибавлять", — сказал синоптик в беседе с RT.

Вместе со снегопадами придёт и потепление. Так, уже в среду дневная температура в столице может подняться до минус шести градусов, в Московской области — до минус четырёх. В четверг же будет ещё теплее: около двух градусов мороза в Москве и ближе к нулю в области.

"Основной тёплый поток пройдёт по южным районам Московской области", — добавил Ильин, уточнив, что север столичного региона останется под властью низких температур.

Но уже в пятницу в Москву вернётся холодный фронт и наступит резкое похолодание. В ночь на 12 января температура опустится до -18 градусов, днём будет на уровне -12...-17 °С. В субботу днём морозы могут окрепнуть до -20 градусов, а в воскресенье показатели термометров снова поползут вверх.