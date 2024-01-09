В Новосибирске мужчина с пятой попытки украл мандарин из супермаркета и тут же был задержан

В Новосибирске задержали местного жителя, который пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета. Об этом сообщили представители частного агентства безопасности "Гвардия".

"В этот день (8 января. — Прим. Лайфа) он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его", — говорится в сообщении.

По информации агентства, украденный мандарин вернули на прилавок, тогда как с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили.