В Новосибирске мужчина с пятой попытки украл мандарин из супермаркета и тут же был задержан
Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из магазина
В Новосибирске задержали местного жителя, который пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета. Об этом сообщили представители частного агентства безопасности "Гвардия".
"В этот день (8 января. — Прим. Лайфа) он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его", — говорится в сообщении.
По информации агентства, украденный мандарин вернули на прилавок, тогда как с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили.
Ранее Лайф писал, что сектанты похитили у россиянки кошку по кличке Кали. По словам хозяйки животного, теперь культисты поклоняются ей на индонезийском острове Бали. Они верят, что пушистик спасёт мир от ядерного взрыва, который якобы должен произойти 15 января.