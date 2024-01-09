Мерзликин рассказал, что признание в религиозности сказалось на его карьере

Актёр Андрей Мерзликин известен своей приверженностью традиционным духовным ценностям, однако такое мировоззрение не принято в либеральной "тусовке". В недавнем интервью Вячеславу Манучарову артист подчеркнул, что открытая религиозность в этой среде может даже навредить карьере, а признание относительно веры сродни каминг-ауту.

"У меня был забавнейший случай. "А правда, Андрей, что вы в храм ходите?" — "Да, правда". И это так изменило мою карьеру. Какое это отношение имеет? Это часть моей культуры, страны... Но реакция ведущего и большой телевизионной программы была из ряда, что я каминг-аут сделал. И это повлияло на то, что сценарии какие-то перестали давать", — цитирует его "Царьград".

Другой случай, продолжил актёр, произошёл, когда он сфотографировался со священником, и этот кадр опубликовали в журнале, но священнослужителя вырезали. Мерзликин отметил, что способен понять взгляды и убеждения других людей, однако российские либералы закрыты для понимания противоположной точки зрения. Он также указал, что ничего нового сегодня не происходит, а те, кто отказался от России, всегда были готовы это сделать.