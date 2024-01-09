Неизвестные просверлили восемь дыр в газопроводе на севере Германии

На севере Германии неизвестные просверлили дыры в газопроводе для сжиженного природного газа. По данным Spiegel, злоумышленники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах, причём сами отверстия разбросаны на расстоянии более километра. Инцидент расследуется Федеральной прокуратурой.