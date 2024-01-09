Неизвестные просверлили восемь дыр в газопроводе на севере Германии
Spiegel: Неизвестные просверлили газопровод в ФРГ, причинив ущерб на €1,6 млн
На севере Германии неизвестные просверлили дыры в газопроводе для сжиженного природного газа. По данным Spiegel, злоумышленники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах, причём сами отверстия разбросаны на расстоянии более километра. Инцидент расследуется Федеральной прокуратурой.
"Лишь по предварительным оценкам, совершённая диверсия нанесла ущерб на сумму не менее 1,6 миллиона евро", — говорится в публикации немецкого издания.
Напомним, что пару месяцев назад финская полиция раскрыла новые детали расследования громкого ЧП на газопроводе Balticconnector. Проверка якоря, который нашли на месте инцидента, нашла доказательства его принадлежности китайскому судну Newnew Polar Bear.