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9 января, 14:57

Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах из-за сообщений о готовящихся диверсиях

РИАН: В школах Владивостока усилили меры безопасности из-за угрозы диверсий

В школах Владивостока усилили меры безопасности из-за сообщений о якобы готовящихся диверсиях. Об этом сообщил представитель мэрии города.

"В управлении образования [Владивостока] сообщили, что сегодня в школах дежурили представители УМВД в связи с появившимися сообщениями о готовящихся диверсиях", приводит РИА "Новости" слова представителя муниципалитета.

По данным источника в мэрии, именно директора учебных заведений доложили эту информацию.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мордовии возбудили уголовные дела против подростков за лжеминирование школы. К нарушению закона оказались причастны шестеро 15-летних учеников. На допросе они признались, что просто устали учиться. Юные злоумышленники с конца ноября до почти самого Нового года отсылали письма с информацией о якобы заложенных в школе бомбах.

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ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Дарья Нарыкова
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