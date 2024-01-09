Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах из-за сообщений о готовящихся диверсиях

"В управлении образования [Владивостока] сообщили, что сегодня в школах дежурили представители УМВД в связи с появившимися сообщениями о готовящихся диверсиях", — приводит РИА "Новости" слова представителя муниципалитета.

Ранее Лайф рассказывал, что в Мордовии возбудили уголовные дела против подростков за лжеминирование школы. К нарушению закона оказались причастны шестеро 15-летних учеников. На допросе они признались, что просто устали учиться. Юные злоумышленники с конца ноября до почти самого Нового года отсылали письма с информацией о якобы заложенных в школе бомбах.