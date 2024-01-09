Постпраздничный джетлаг: Россиян предупредили о бессоннице в середине января

"Переход на поздний отход ко сну и более позднее пробуждение — всё равно что из Хабаровска прилететь в Москву с разницей в семь часов и начать жить по времени Москвы. А в воскресенье нужно вернуться обратно в Хабаровск и в семь утра проснуться и выйти на работу — это такой тяжёлый джетлаг", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".