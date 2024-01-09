Постпраздничный джетлаг: Россиян предупредили о бессоннице в середине января
Сомнолог Бузунов: К середине января у многих начинается хроническая бессонница
К середине января у многих начинается хроническая бессонница. Обложка © Shutterstock
К середине января у многих появляется хроническая бессонница. Как отметил сомнолог Роман Бузунов, это происходит из-за сбоя режима на длинных новогодних выходных, напоминающего джетлаг, то есть резкую смену часовых поясов при перелёте.
"Переход на поздний отход ко сну и более позднее пробуждение — всё равно что из Хабаровска прилететь в Москву с разницей в семь часов и начать жить по времени Москвы. А в воскресенье нужно вернуться обратно в Хабаровск и в семь утра проснуться и выйти на работу — это такой тяжёлый джетлаг", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".
Специалист подчеркнул, что острая хроническая бессонница возникает из-за отсутствия нормального режима отдыха, уменьшения физической активности и злоупотребления алкоголем.
Ранее Лайф писал, какие напитки помогут прийти в себя после новогоднего алкогольного марафона. Лучшим "лекарством" от неприятного состояния является обыкновенная вода без газа, которая ускоряет выведение токсинов из организма.