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Постпраздничный джетлаг: Россиян предупредили о бессоннице в середине января

Сомнолог Бузунов: К середине января у многих начинается хроническая бессонница

9 января, 16:04
К середине января у многих начинается хроническая бессонница. Обложка © Shutterstock

К середине января у многих начинается хроническая бессонница. Обложка © Shutterstock

К середине января у многих появляется хроническая бессонница. Как отметил сомнолог Роман Бузунов, это происходит из-за сбоя режима на длинных новогодних выходных, напоминающего джетлаг, то есть резкую смену часовых поясов при перелёте.

"Переход на поздний отход ко сну и более позднее пробуждение — всё равно что из Хабаровска прилететь в Москву с разницей в семь часов и начать жить по времени Москвы. А в воскресенье нужно вернуться обратно в Хабаровск и в семь утра проснуться и выйти на работу — это такой тяжёлый джетлаг", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Специалист подчеркнул, что острая хроническая бессонница возникает из-за отсутствия нормального режима отдыха, уменьшения физической активности и злоупотребления алкоголем.

Апатия после Нового года: Как жить, когда нечего ждать, рассказал психолог
Апатия после Нового года: Как жить, когда нечего ждать, рассказал психолог

Ранее Лайф писал, какие напитки помогут прийти в себя после новогоднего алкогольного марафона. Лучшим "лекарством" от неприятного состояния является обыкновенная вода без газа, которая ускоряет выведение токсинов из организма.

Авторы
Никита Осипов
Никита Осипов
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