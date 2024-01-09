В Перми ребёнок погиб на новогоднем корпоративе

В Перми ребёнок погиб во время новогоднего корпоратива, куда его привёл отец. Малыш захлебнулся в бассейне, сообщает издание Properm.

Трагедия произошла 29 декабря в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района в самом начале вечеринки, когда взрослые занимались приготовлениями. Уточняется, что все были трезвыми.

В СК сегодня сообщили журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".