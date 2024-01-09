Регион

Уведомления отключены

9 января, 15:32

В Перми ребёнок погиб на новогоднем корпоративе

В Перми на корпоративе погиб трёхлетний ребёнок, захлебнувшись водой в бассейне

В Перми ребёнок погиб во время новогоднего корпоратива, куда его привёл отец. Малыш захлебнулся в бассейне, сообщает издание Properm.

Трагедия произошла 29 декабря в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района в самом начале вечеринки, когда взрослые занимались приготовлениями. Уточняется, что все были трезвыми.

В СК сегодня сообщили журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

На Камчатке маленький мальчик утонул в ванной из-за оплошности матери
На Камчатке маленький мальчик утонул в ванной из-за оплошности матери

А ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане младенец умер после игры с матерью и отчимом. Трагедия случилась в тот момент, когда взрослые подкидывали малыша вверх: у него началось кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров