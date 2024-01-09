"Путём дипломатии": Военный эксперт раскрыл нюансы взятия Россией крупных городов Украины

Российские войска не будут в ближайшее время брать под контроль крупнейшие города Украины, в том числе Киев. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он высказал мнение, что перед ВС РФ в 2024 году могут поставить другие задачи. Речь, в частности, идёт о ликвидации военного потенциала Украины. Эксперт полагает, что Россия может взять под контроль Киев и другие крупнейшие города Украины, включая Одессу, Херсон и Запорожье, в результате дипломатических процессов.

"Предположу, что на текущий момент прямой штурм Киева или Запорожья, Одессы не рассматривается. Есть другие задачи: безопасность приграничных регионов РФ, массированные удары по ВСУ. А Киев можно взять под контроль и дипломатическим путём после окончательного краха Украины", — поведал Дандыкин, добавив, что при таком сценарии никакие наёмники и мобилизация Владимиру Зеленскому уже не помогут.