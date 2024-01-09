"Путём дипломатии": Военный эксперт раскрыл нюансы взятия Россией крупных городов Украины
Дандыкин: Россия не будет в 2024 году брать под контроль крупные города Украины
Российские войска не будут в ближайшее время брать под контроль крупнейшие города Украины, в том числе Киев. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он высказал мнение, что перед ВС РФ в 2024 году могут поставить другие задачи. Речь, в частности, идёт о ликвидации военного потенциала Украины. Эксперт полагает, что Россия может взять под контроль Киев и другие крупнейшие города Украины, включая Одессу, Херсон и Запорожье, в результате дипломатических процессов.
"Предположу, что на текущий момент прямой штурм Киева или Запорожья, Одессы не рассматривается. Есть другие задачи: безопасность приграничных регионов РФ, массированные удары по ВСУ. А Киев можно взять под контроль и дипломатическим путём после окончательного краха Украины", — поведал Дандыкин, добавив, что при таком сценарии никакие наёмники и мобилизация Владимиру Зеленскому уже не помогут.
Ранее сообщалось, что по итогам спецоперации Украина потеряет ещё больше территорий и попадёт под политическое влияние России. Как заявил французский политолог Брюно Тертре, к апрелю 2025 года ВС РФ могут занять Одессу и Харьков, а сама Незалежная лишится выхода к Чёрному морю.
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