По итогам спецоперации Украина потеряет ещё больше территорий и попадёт под политическое влияние России. Об этом в статье для Le Point заявил французский политолог Брюно Тертре. Он представил, в каких именно условиях произойдёт долгожданное осознание Незалежной необходимости компромисса.

"Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трёхлетним конфликтом Украина решила, что её выживание зависит от компромисса", — спрогнозировал эксперт.

Тертре считает, что к апрелю следующего года ВС России смогут прорвать украинскую оборону на юго-востоке и северо-востоке Украины, Харьков и Одесса войдут в состав России, а сама Незалежная потеряет выход к Чёрному морю. В свою очередь, Запад будет меньше помогать Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ.