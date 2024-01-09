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9 января, 13:40

Лишится выхода к морю: Во Франции предупредили Украину о потере новых городов уже к апрелю 2025 года

Политолог Тертре: К апрелю 2025 года ВС России могут занять Одессу и Харьков

По итогам спецоперации Украина потеряет ещё больше территорий и попадёт под политическое влияние России. Об этом в статье для Le Point заявил французский политолог Брюно Тертре. Он представил, в каких именно условиях произойдёт долгожданное осознание Незалежной необходимости компромисса.

"Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трёхлетним конфликтом Украина решила, что её выживание зависит от компромисса", — спрогнозировал эксперт.

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Тертре считает, что к апрелю следующего года ВС России смогут прорвать украинскую оборону на юго-востоке и северо-востоке Украины, Харьков и Одесса войдут в состав России, а сама Незалежная потеряет выход к Чёрному морю. В свою очередь, Запад будет меньше помогать Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ.

Ранее офицер ВСУ пожаловался на нехватку дронов в рядах украинской армии. По его словам, войска нуждаются в как минимум трёх миллионах беспилотников, тогда как в Киеве обещают лишь миллион.

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Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Матвей Константинов
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