Международная федерация официально признала рекорд российского пловца

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщается на сайте организации.

27 июля в финале Кубка России в Казани Колесников преодолел дистанцию за 23,55 секунды и превзошёл результат американца Хантера Армстронга (23,71), показанный в апреле 2022 года на отборочных соревнованиях к чемпионату мира.

Клименту Колесникову 23 года. Он серебряный и бронзовый олимпийский призёр, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира, шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион Европы на короткой воде.