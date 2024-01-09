Международная федерация официально признала рекорд российского пловца
World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине
Климент Колесников. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщается на сайте организации.
27 июля в финале Кубка России в Казани Колесников преодолел дистанцию за 23,55 секунды и превзошёл результат американца Хантера Армстронга (23,71), показанный в апреле 2022 года на отборочных соревнованиях к чемпионату мира.
Клименту Колесникову 23 года. Он серебряный и бронзовый олимпийский призёр, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира, шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион Европы на короткой воде.
Напомним, в сентябре World Aquatics допустила россиян и белорусов на соревнования, но только в нейтральном и одиночном статусах. Следовательно, они не могут выступать в эстафетах.