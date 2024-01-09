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9 января, 19:54

Familia не извинилась за ранение малыша после примерки шапки и винит во всём родителей

"SHOT Проверка": Familia не извинилась за ранение ребёнка после примерки шапки

Магазин Familia до сих пор так и не извинился перед семьёй ребёнка, которому расцарапало голову антикражным датчиком, установленным на шапке "Чудо-кроха", во время примерки. Об этом сообщает "SHOT Проверка".

Кадры, запечатлевшие момент, когда ребёнок получает травму при надевании шапки в магазине Familia. Видео © t.me / "SHOT Проверка"

Администратор магазина Familia в своё оправдание заявил, что родители сами повредили голову ребёнку ещё до посещения магазина, но произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что ребёнок во время примерки шапки начинает дёргаться и трогать голову.

Малышу обработали травму в больнице и отпустили домой. Родители же собираются добиться наказания для персонала магазина.

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Напомним, в Москве маленький мальчик до крови поцарапал голову об антикражный датчик, установленный на шапке "Чудо-кроха" в магазине Familia. Всё произошло накануне в торгово-развлекательном центре "Азовский". Примеряя шапку на ребёнка, родители не заметили, что из датчика торчит гвоздь.

Обложка ©

t.me / "SHOT Проверка"

Анатолий Симоненко
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