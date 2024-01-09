Familia не извинилась за ранение малыша после примерки шапки и винит во всём родителей
"SHOT Проверка": Familia не извинилась за ранение ребёнка после примерки шапки
Магазин Familia до сих пор так и не извинился перед семьёй ребёнка, которому расцарапало голову антикражным датчиком, установленным на шапке "Чудо-кроха", во время примерки. Об этом сообщает "SHOT Проверка".
Кадры, запечатлевшие момент, когда ребёнок получает травму при надевании шапки в магазине Familia. Видео © t.me / "SHOT Проверка"
Администратор магазина Familia в своё оправдание заявил, что родители сами повредили голову ребёнку ещё до посещения магазина, но произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что ребёнок во время примерки шапки начинает дёргаться и трогать голову.
Малышу обработали травму в больнице и отпустили домой. Родители же собираются добиться наказания для персонала магазина.
Напомним, в Москве маленький мальчик до крови поцарапал голову об антикражный датчик, установленный на шапке "Чудо-кроха" в магазине Familia. Всё произошло накануне в торгово-развлекательном центре "Азовский". Примеряя шапку на ребёнка, родители не заметили, что из датчика торчит гвоздь.
t.me / "SHOT Проверка"