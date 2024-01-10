NASA отложило срок реализации миссии Artemis II и Artemis III

NASA отложило выполнение миссий по облёту и высадке на Луне Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 годы. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Речь идёт о космической программе Artemis, нацеленной на проведение долгосрочных научных исследований на Луне и подготовку к экспедиции на Марс.

"В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых требуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры", — рассказал руководитель NASA Билл Нельсон.