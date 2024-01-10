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9 января, 21:02

NASA отложило срок реализации миссии Artemis II и Artemis III

NASA: Миссии Artemis II и Artemis III отложены на 2025 и 2026 год

NASA отложило выполнение миссий по облёту и высадке на Луне Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 годы. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Речь идёт о космической программе Artemis, нацеленной на проведение долгосрочных научных исследований на Луне и подготовку к экспедиции на Марс.

"В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых требуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры", — рассказал руководитель NASA Билл Нельсон.

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Ранее лунный модуль Peregrine, стартовавший на ракете-носителе, оказался в нештатной ситуации. Специалистам компании удалось выяснить, что проблемы с ориентацией аппарата могли начаться после запуска двигателей Peregrine.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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