Сбежавшие из тюрем преступники устроили хаос на улицах Эквадора

В Эквадоре на фоне беспорядков с захватом заложников на местном телевидении введён так называемый режим внутреннего вооружённого конфликта. Об этом в социальной сети Х, прикрепив к посту текст соответствующего указа, сообщил президент этой страны Даниэль Нобоа.

"Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооружённого конфликта", — заявил глава государства.

В тексте документа говорится об объявлении мобилизации вооружённых сил и правоохранительных органов страны для установления порядка на территории Эквадора. Помимо этого, политический деятель своим указом отнёс 22 действующие там преступные группировки к категории террористических организаций, которые необходимо нейтрализовать.

Беспорядки в Эквадоре из-за побега лидеров влиятельных группировок, которых официально приравняли к террористам. Видео © Х / Janosik García / Х / Musa Kayrak

Стоит отметить, что в настоящее время в стране происходят массовые беспорядки из-за побега из тюрем лидеров влиятельных группировок, которых официально приравняли к террористам. Так, на многочисленных видеозаписях можно увидеть преступления членов местных банд, в том числе захват заложников на телевидении в Гуаякиле.

По данным издания Wsls, лидер преступной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан Пико сбежал из тюрьмы Риобамба, воспользовавшись хаосом на улицах. Также из заключения сбежал Адольфо Масиаса по прозвищу Фито, в тюрьме он должен был сидеть 12 лет.