Эквадорские бандиты в прямом эфире захватили в заложники ведущих телеканала

В Эквадоре вооружённые люди ворвались в студию телевизионного канала TC Television. Как передаёт газета El Universo, злоумышленники в прямом эфире захватили находившихся там ведущих.

На распространённых в Сети кадрах можно увидеть, как группа вооружённых мужчин врывается в расположение телекомпании в городе Гуаякиль и направляет оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Помимо того, газета La Nacion сообщила, что местный телевизионный канал Ecuavisa и журнал Vistazo решили на этом фоне эвакуировать работников своих учреждений.