Эквадорские бандиты в прямом эфире захватили в заложники ведущих телеканала
В Эквадоре бандиты взяли в заложники ведущих канала TC Televisión в прямом эфире
В Эквадоре вооружённые люди ворвались в студию телевизионного канала TC Television. Как передаёт газета El Universo, злоумышленники в прямом эфире захватили находившихся там ведущих.
Захват в заложники телеведущих в Эквадоре. Видео © t.me / Aquila
На распространённых в Сети кадрах можно увидеть, как группа вооружённых мужчин врывается в расположение телекомпании в городе Гуаякиль и направляет оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Помимо того, газета La Nacion сообщила, что местный телевизионный канал Ecuavisa и журнал Vistazo решили на этом фоне эвакуировать работников своих учреждений.
Стоит отметить, что в этом экваториальном государстве наблюдается крайне тяжёлая криминогенная обстановка. Например, утром 16 декабря прошлого года в Эквадоре похитили британского почётного консула в городе Гуаякиль Колина Армстронга. А проходившие до этого выборы президента страны омрачились чередой громких убийств.
t.me / Aquila