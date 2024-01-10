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9 января, 21:07

Эквадорские бандиты в прямом эфире захватили в заложники ведущих телеканала

В Эквадоре бандиты взяли в заложники ведущих канала TC Televisión в прямом эфире

В Эквадоре вооружённые люди ворвались в студию телевизионного канала TC Television. Как передаёт газета El Universo, злоумышленники в прямом эфире захватили находившихся там ведущих.

Захват в заложники телеведущих в Эквадоре. Видео © t.me / Aquila

На распространённых в Сети кадрах можно увидеть, как группа вооружённых мужчин врывается в расположение телекомпании в городе Гуаякиль и направляет оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Помимо того, газета La Nacion сообщила, что местный телевизионный канал Ecuavisa и журнал Vistazo решили на этом фоне эвакуировать работников своих учреждений.

В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго
В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго

Стоит отметить, что в этом экваториальном государстве наблюдается крайне тяжёлая криминогенная обстановка. Например, утром 16 декабря прошлого года в Эквадоре похитили британского почётного консула в городе Гуаякиль Колина Армстронга. А проходившие до этого выборы президента страны омрачились чередой громких убийств.

Обложка ©

t.me / Aquila

Алексей Соловьёв
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