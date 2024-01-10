"Ну точно россиянин!": Получивший гражданство хоккеист из Канады прочитал стихотворение Пушкина

Получивший накануне гражданство нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик прочитал стихотворение великого русского поэта Александра Пушкина. Соответствующая видеозапись была опубликована в телеграм-канале петербургской команды.

Получивший гражданство РФ хоккеист из Канады Лайпсик прочитал стихотворение Пушкина. Видео © t.me / "Хоккейный клуб СКА"

На предоставленных кадрах можно увидеть, как родившийся в канадском городе Виннипеге хоккеист читает на видео строки из стихотворения Пушкина "Про себя". Представители спортивной организации подчеркнули, что игроку, перешедшему в СКА летом прошлого года из магнитогорского "Металлурга", стоит ещё чуть-чуть поработать над акцентом.

"Пушкина цитирует — ну точно россиянин! Над акцентом осталось только чуть поработать", — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.