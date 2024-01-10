"Ну точно россиянин!": Получивший гражданство хоккеист из Канады прочитал стихотворение Пушкина
Клуб СКА показал, как получивший гражданство РФ хоккеист Лайпсик читает Пушкина
Получивший накануне гражданство нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик прочитал стихотворение великого русского поэта Александра Пушкина. Соответствующая видеозапись была опубликована в телеграм-канале петербургской команды.
Получивший гражданство РФ хоккеист из Канады Лайпсик прочитал стихотворение Пушкина. Видео © t.me / "Хоккейный клуб СКА"
На предоставленных кадрах можно увидеть, как родившийся в канадском городе Виннипеге хоккеист читает на видео строки из стихотворения Пушкина "Про себя". Представители спортивной организации подчеркнули, что игроку, перешедшему в СКА летом прошлого года из магнитогорского "Металлурга", стоит ещё чуть-чуть поработать над акцентом.
"Пушкина цитирует — ну точно россиянин! Над акцентом осталось только чуть поработать", — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
Напомним, что в минувший вторник, 9 января, президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту Брендану Лайпсику. Сейчас Лайпсик играет за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА. Ранее канадский хоккеист также выступал за клуб НХЛ "Нэшвилл Предаторз", а в сезоне 2020/2021 спортсмен оказался в КХЛ: сначала играл за московский ЦСКА, а затем за магнитогорский "Металлург".
t.me / "Хоккейный клуб СКА"