В Харьковской области объявлена воздушная тревога, прозвучала серия взрывов
В Харькове слышны взрывы, передаёт со ссылкой на своих корреспондентов украинское издание "Общественное".
"В Харькове раздалось несколько взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении журналистов, опубликованном в телеграм-канале издания.
Также представители средства массовой информации подчеркнули, что информацию о взрывах в городе им подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. На территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что до этого 7 января о взрывах в Харькове также сообщал местный градоначальник Терехов. Никаких подробностей случившегося он не привёл.
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