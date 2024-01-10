В Харьковской области объявлена воздушная тревога, прозвучала серия взрывов

В Харькове слышны взрывы, передаёт со ссылкой на своих корреспондентов украинское издание "Общественное".

"В Харькове раздалось несколько взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении журналистов, опубликованном в телеграм-канале издания.

Также представители средства массовой информации подчеркнули, что информацию о взрывах в городе им подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. На территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога.