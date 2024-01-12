День работника прокуратуры, День похищений, День северного сияния: праздники и приметы 12 января 12 января в России профессиональный праздник отмечают сотрудники надзорного ведомства, учреждённого ещё Петром I. Также на эту дату приходится "день рождения" спортивного общества, с которым связано немало побед, и древний народный праздник, уходящий корнями в мифы. 11 января, 21:01 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

День работника прокуратуры

12 января в России отмечается праздник сотрудников надзорного ведомства — День работника прокуратуры. Несколько фактов: Это официальный профессиональный праздник.

Установлен указом президента РФ от 29 декабря 1995 года.

Отмечается ежегодно 12 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате образования института прокуратуры в Российской империи.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

23 января (12 января по старому стилю) 1722 года Пётр I подписал указ об учреждении в России поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате. Тем самым впервые в истории страны был сформирован институт прокуратуры. Создавая её, император ставил цель "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

Пройдя долгий путь становления, в современной истории России прокуратура структурно и функционально окончательно сформировалась в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. В числе её приоритетных задач — борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и интересов граждан, обеспечение единства правового пространства государства.

Система надзорных органов России состоит из Генеральной прокуратуры, прокуратуры субъектов РФ, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур, а также подобных ведомств городского и районного уровня. Штатная численность органов прокуратуры в России составляет около 54 тысяч человек. Из них около 3,6 тысячи являются работниками военной прокуратуры.

День рождения "Локомотива"

12 января 1935 года было образовано добровольное спортивное общество "Локомотив". На снимке ФК "Локомотив" в 1939 году. Фото © fclm.ru

12 января в России можно отметить праздник, посвящённый развитию отечественного спорта. На эту дату приходится день рождения добровольного спортивного общества "Локомотив". Несколько фактов об этом событии: Это неофициальный российский памятный день.

Отмечается ежегодно 12 января.

В этот день чествуют ветеранов "Локомотива", вспоминают историю становления общества.

Первое сообщение о создании добровольного спортивного общества железнодорожников "Локомотив" появилось 3 ноября 1935 года на страницах газеты "Красный спорт". Указанием Наркомата путей сообщения 12 января 1936 года было объявлено днём рождения такой организации. Первым её председателем стал Виктор Александрович Рябоконь.

Едва появившись, общество "Локомотив" сразу стало вписывать строчки в историю отечественного спорта. Например, уже вскоре конькобежец Константин Кудрявцев, а несколько позднее его одноклубник и товарищ по команде Анатолий Капчинский установили рекорды СССР. А в 1936 году "Локомотив" победил в первом розыгрыше Кубка СССР по футболу. В суровое время Великой Отечественной войны десятки тысяч спортсменов и физкультурников общества влились в ряды Красной армии. В июне 1946 года ДСО "Локомотив" стало Всесоюзным добровольным спортивным обществом. С 1952 года спортсмены "Локомотива" в составе сборной СССР принимали участие в Олимпиадах.

Славная история общества продолжилась и в современной истории России. Например, на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году "железнодорожники" принесли в копилку сборной нашей страны три золотые и две серебряные медали. В целом за всё время выступлений на Олимпийских играх спортсмены общества завоевали 82 медали различного достоинства, из них 42 — золотые. В нынешнем виде общественная организация РФСО "Локомотив" действует с 23 апреля 1992 года.

День северного сияния

12 января отмечается День северного сияния. Фото © Shutterstock

12 января в России отмечается праздник, посвящённый очень красивому природному явлению, — День северного сияния. Вот что известно о нём: Это российский неформальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 12 января.

Лучший способ его отметить — отправиться "на охоту" за сказочным свечением неба.

Россия — одна из немногих стран, на территории которых можно наблюдать это прекрасное явление — северное сияние. Оно возникает в результате возбуждения атомов и молекул атмосферы при вторжении в неё заряженных частиц солнечного ветра. Интенсивность и размер полярного сияния зависят от силы активности Солнца. В палитре северного сияния обычно преобладает бледно-зелёный цвет. Он исходит от молекул кислорода, парящих на высоте около 100 километров от поверхности Земли. Гораздо реже можно наблюдать северное сияние красных оттенков. Это вспыхивают частицы кислорода на высоте до 300 километров. Также аврора бывает голубой и фиолетово-красной — из-за молекул азота.

Одно из самых лучших мест для наблюдения за северным сиянием в России, и оттого одно из самых излюбленных у туристов — это Кольский полуостров. Правда, это яркое явление не приходит по заказу — на него "охотятся". Сезон этой "охоты" начинается в октябре и продолжается до марта-апреля. Чаще всего яркие зелёные и фиолетовые всполохи можно наблюдать зимой. Гиды в Мурманске прекрасно ориентируются по особенностям астрономических данных, что позволяет им показывать туристам северное сияние во всей красе.

День похищений

12 января на Руси отмечали День похищений. Фото © Shutterstock

На Руси 11 января отмечали древний славянский праздник под названием День похищений. Он был посвящён преданию о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Согласно сюжету этого мифа, во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Но затем богу любовной страсти удалось соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. У них родился весенний бог Ярило.

А ещё в День похищений вспоминали миф о том, как в эпоху Лады Кощей украл у Даждьбога (который считался повелителем лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены появилась на свет Снежная Царица.

В День похищений согласно древним языческим верованиям почитался священный камень Алатырь. В народе считали, что морозы в это время крепчали, а вьюги заметали всё вокруг. Было принято возносить благодарности богу солнца Яриле, чтобы он набрал силу к весне.

Приметы 12 января

12 января (30 декабря по старому стилю) Русская православная церковь чтит память Анисии Солунской — святой, которая жила в Салониках в III–IV веках. Согласно житию, она происходила из христианской семьи. После смерти родителей раздала наследство бедным и проводила жизнь в молитве. Однажды по дороге в храм её остановил римский воин и предложил пойти в языческий храм. Анисия резко ему ответила, за что была убита мечом на месте. Почитается она в лике мучениц.

Анисьин день

На Руси эту дату называли Анисьин день, Анисья зимняя или Анисья Желудочница. Последнее объясняется тем, что, согласно преданию, воин убил мученицу ударом меча в живот. Отсюда появилась традиция в молитвах просить святую излечить болезни, касающиеся пищеварения. Также эта особенность дня проявлялась другим образом, довольно неожиданным: было принято готовить свиную требуху и желудки. А ещё их готовили для гадания. Считалось, что если селезёнка свиньи ровная и гладкая, то зима будет суровая, если желудок оказался пустым — холода затянутся.

Погодные приметы 12 января

Воробьи чирикают громко — к оттепели.

Вороны заняли нижние ветви деревьев — к сильному ветру.

Вороны сидят преимущественно на нижних ветках деревьев — ветер предвещают.

Ночью южный ветер — к тёплому и урожайному лету, а западный — к обилию рыбы в водоёмах.

Именинники 12 января

12 января может отмечать именины советский, российский певец Лев Лещенко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 12 января, именины могут отмечать Антон

Даниил

Ирина

Макар

Лев

Мария

Анисия

Арина. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев