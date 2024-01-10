Стала известна судьба ведущих, захваченных в заложники в прямом эфире в Эквадоре

В Эквадоре стражи правопорядка смогли освободить большую часть ранее захваченных в прямом эфире местного телеканала TC Television заложников. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь офиса президента страны Роберто Исуриета Канова.

По его информации, подавляющее большинство работников канала уже освобождено силами полиции. Помимо того, высокопоставленный чиновник уточнил, что там ещё остаются удерживаемые преступниками заложники.

"Наша первая задача — защитить жизнь персонала, который всё ещё находится на объектах", — заявил Канова.

В то же время сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников нападения на телеканал. Местная полиция поделилась в соцсетях фотографией задержанных в Гуаякиле бандитов.

Бандиты, задержанные полицией Эквадора. Фото © X / policiaecuador

Стоит отметить, что волна беспорядков в стране началась после серии бунтов в тюрьмах и последовавших за ними побегов, когда президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время заключённые пяти эквадорских пенитенциарных учреждений удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников тюрем.