Стала известна судьба ведущих, захваченных в заложники в прямом эфире в Эквадоре
В Эквадоре полиция освободила большинство сотрудников телеканала TC Television
В Эквадоре стражи правопорядка смогли освободить большую часть ранее захваченных в прямом эфире местного телеканала TC Television заложников. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь офиса президента страны Роберто Исуриета Канова.
Освобождение заложников в Эквадоре. Видео © Х / RAGE / Х / Ecuador plomo y dolor / Х / Marco Antonio Barrueto Chavez
По его информации, подавляющее большинство работников канала уже освобождено силами полиции. Помимо того, высокопоставленный чиновник уточнил, что там ещё остаются удерживаемые преступниками заложники.
"Наша первая задача — защитить жизнь персонала, который всё ещё находится на объектах", — заявил Канова.
В то же время сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников нападения на телеканал. Местная полиция поделилась в соцсетях фотографией задержанных в Гуаякиле бандитов.
Бандиты, задержанные полицией Эквадора. Фото © X / policiaecuador
Стоит отметить, что волна беспорядков в стране началась после серии бунтов в тюрьмах и последовавших за ними побегов, когда президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время заключённые пяти эквадорских пенитенциарных учреждений удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников тюрем.
Напомним, во вторник, 9 января, в Эквадоре вооружённые люди ворвались в студию телевизионного канала TC Television. Злоумышленники в прямом эфире захватили находившихся там ведущих.