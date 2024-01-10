В президентском дворце Польши задержан экс-глава МВД Каминьский и его зам Вонсик
В Польши задержали экс-главу МВД Каминьского и его заместителя Вонсика
Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Обложка © Getty Images / Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket
В президентском дворце Польши задержаны экс-глава МВД страны Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. По данным радиостанции RMF24, бывшие руководители силового ведомства были крайне удивлены, но сопротивления не оказали.
Громкое задержание произошло прямо в президентском дворце, куда Каминьский и Вонсик прибыли на церемонию назначения советников президента Анджея Дуды по его личному приглашению. Как только польский лидер отлучился, к его гостям подошли силовики и задержали их в соответствии с постановлением суда. Другие детали не приводятся.
Каминьский занимал должность главы МВД Польши с 2019 по 2023 год, ранее он являлся членом польского Сейма. В 2015 году он и Вонсик были признаны виновными в совершённых в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции. В том же году они были помилованы решением президента Дуды. В конце прошлого года по тому же делу их приговорили к двум годам заключения каждый и лишили депутатского статуса.
Ранее депутат итальянского парламента, член правящей партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло выстрелил в человека на новогодней вечеринке. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу.