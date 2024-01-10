В президентском дворце Польши задержан экс-глава МВД Каминьский и его зам Вонсик

Громкое задержание произошло прямо в президентском дворце, куда Каминьский и Вонсик прибыли на церемонию назначения советников президента Анджея Дуды по его личному приглашению. Как только польский лидер отлучился, к его гостям подошли силовики и задержали их в соответствии с постановлением суда. Другие детали не приводятся.

Каминьский занимал должность главы МВД Польши с 2019 по 2023 год, ранее он являлся членом польского Сейма. В 2015 году он и Вонсик были признаны виновными в совершённых в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции. В том же году они были помилованы решением президента Дуды. В конце прошлого года по тому же делу их приговорили к двум годам заключения каждый и лишили депутатского статуса.