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9 января, 23:07

В президентском дворце Польши задержан экс-глава МВД Каминьский и его зам Вонсик

В Польши задержали экс-главу МВД Каминьского и его заместителя Вонсика

Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Обложка © Getty Images / Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket

Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Обложка © Getty Images / Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket

В президентском дворце Польши задержаны экс-глава МВД страны Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. По данным радиостанции RMF24, бывшие руководители силового ведомства были крайне удивлены, но сопротивления не оказали.

Громкое задержание произошло прямо в президентском дворце, куда Каминьский и Вонсик прибыли на церемонию назначения советников президента Анджея Дуды по его личному приглашению. Как только польский лидер отлучился, к его гостям подошли силовики и задержали их в соответствии с постановлением суда. Другие детали не приводятся.

Каминьский занимал должность главы МВД Польши с 2019 по 2023 год, ранее он являлся членом польского Сейма. В 2015 году он и Вонсик были признаны виновными в совершённых в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции. В том же году они были помилованы решением президента Дуды. В конце прошлого года по тому же делу их приговорили к двум годам заключения каждый и лишили депутатского статуса.

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Оксана Попова
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