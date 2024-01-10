Самые ужасающие последствия: Вашингтон предупредил Киев о приближающейся катастрофе
WP: Прекращение помощи США обернётся катастрофой для Киева
Отсутствие у Соединённых Штатов возможности предоставить Украине финансовую помощь может обернуться для киевского режима катастрофой. Таким мнением в своей статье поделился обозреватель Washington Post Макс Бут.
Он заявил, что у Вашингтона закончились деньги для Киева. В случае если американские законотворцы не предпримут по этому поводу никаких действий, то Украину ждут самые ужасающие последствия, считает эксперт. Генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова в беседе с Бутом по этому вопросу назвала прекращение помощи США для Украины "катастрофой" для последней и подчеркнула, что без поддержки Америки украинские власти потерпят поражение.
"Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов", — добавила Полякова.
Ранее Лайф писал, что внутренние проблемы киевского режима по вопросам мобилизации делают помощь Соединённых Штатов бессмысленной. Как заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер, киевскому режиму всё труднее и труднее пополнять свои вооружённые силы.
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