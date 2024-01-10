Самые ужасающие последствия: Вашингтон предупредил Киев о приближающейся катастрофе

Он заявил, что у Вашингтона закончились деньги для Киева. В случае если американские законотворцы не предпримут по этому поводу никаких действий, то Украину ждут самые ужасающие последствия, считает эксперт. Генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова в беседе с Бутом по этому вопросу назвала прекращение помощи США для Украины "катастрофой" для последней и подчеркнула, что без поддержки Америки украинские власти потерпят поражение.