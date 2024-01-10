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10 января, 00:31

Самые ужасающие последствия: Вашингтон предупредил Киев о приближающейся катастрофе

WP: Прекращение помощи США обернётся катастрофой для Киева

Отсутствие у Соединённых Штатов возможности предоставить Украине финансовую помощь может обернуться для киевского режима катастрофой. Таким мнением в своей статье поделился обозреватель Washington Post Макс Бут.

Он заявил, что у Вашингтона закончились деньги для Киева. В случае если американские законотворцы не предпримут по этому поводу никаких действий, то Украину ждут самые ужасающие последствия, считает эксперт. Генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова в беседе с Бутом по этому вопросу назвала прекращение помощи США для Украины "катастрофой" для последней и подчеркнула, что без поддержки Америки украинские власти потерпят поражение.

"Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов", — добавила Полякова.

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Киев набросился на США из-за "скромного" последнего пакета военной помощи

Ранее Лайф писал, что внутренние проблемы киевского режима по вопросам мобилизации делают помощь Соединённых Штатов бессмысленной. Как заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер, киевскому режиму всё труднее и труднее пополнять свои вооружённые силы.

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Flickr / USCapitol

Алексей Соловьёв
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