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10 января, 02:39

Главврач украинской больницы раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ

ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

Число тяжелораненых военных Вооружённых сил Украины за последние несколько недель выросло на 30%. Об этом в интервью ABC News рассказал главный врач одной из украинских больниц Сергей Рыженко.

В беседе с журналистами медик привёл статистику пополнения этим контингентом больницы имени Мечникова, которая находится в Днепре в нескольких часах от места боевых действий. По его словам, сотрудники данного учреждения ежедневно принимают от 40 до ста тяжелораненых военнослужащих ВСУ. В то же время там проводится от 50 до ста хирургических операций, которые в большинстве своём представляют собой ампутацию, в сутки.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл, какое количество человек ВСУ потеряли в прошлом году. По его словам, потери противника за 2023 год превысили 215 тысяч военных. Также украинские войска лишились 28 тысяч единиц вооружения.

Обложка ©

Getty Images / Kostiantyn Liberov / Libkos

Алексей Соловьёв
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