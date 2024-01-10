Число тяжелораненых военных Вооружённых сил Украины за последние несколько недель выросло на 30%. Об этом в интервью ABC News рассказал главный врач одной из украинских больниц Сергей Рыженко.

В беседе с журналистами медик привёл статистику пополнения этим контингентом больницы имени Мечникова, которая находится в Днепре в нескольких часах от места боевых действий. По его словам, сотрудники данного учреждения ежедневно принимают от 40 до ста тяжелораненых военнослужащих ВСУ. В то же время там проводится от 50 до ста хирургических операций, которые в большинстве своём представляют собой ампутацию, в сутки.