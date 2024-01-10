Гранулёмы, аллергия и смерть: Россиянок предупредили об ужасающих последствиях уколов красоты

Уколы красоты, выполненные непрофессионалом или неправильными препаратами, могут обернуться слепотой, инсультом и даже смертью. Об этом предупредила в разговоре с газетой "Вечерняя Москва" профессиональный косметолог Марият Мухина.

Такие уколы в первую очередь опасны аллергическими проявлениями, которыми может ответить организм. Реакция может быть мгновенной — она способна вызвать анафилактический шок и гибель пациента. Это, в частности, может произойти после уколов филлерами и гиалуроновой кислотой, в которых содержится лидокаин. Такое может случиться и при самых разных процедурах, включая омолаживающие инъекции.

В первую очередь речь идёт о филлерах на основе гидроксиапатита кальция и гиалуроновой кислоты. Препарат могут неверно ввести или развести, что приведёт к образованию бугорков на тканях и гранулёматозному воспалению. Оно характеризуется образованием гранулём, которые чреваты фагоцитозом клеток. Например, такое случается, если врач разводит препарат изотоническим раствором. И если от гиалуроновой кислоты есть антидот, то от гидроксиапатита кальция его нет. Спасать ситуацию придётся хирургу.

Ещё одно возможное осложнение — ишемия, то есть нарушение кровоснабжения сосудов, провоцирующее некроз. По словам косметолога, из-за этого у пациентов могут даже отвалиться части лица — нос или губы. Есть ещё одно ужасное последствие — эмболия.

"Бывает так, что не просто задевают сосуд, но закупоривают его, в результате чего частицы вводимого геля по венозному или артериальному кровотоку попадают в крупные сосуды и провоцируют инсульт головного мозга, потерю зрения и даже летальный исход", — рассказала Мухина.

Ещё одна группа осложнений — инфекционные процессы. Чтобы этого не было, у пациента не должно быть подобных противопоказаний. А в процедурном кабинете косметолога должно быть не менее стерильно, чем в операционной. Там в том числе должны быть дезинфицирующее оборудование, правильная вентиляция и чистый воздух.