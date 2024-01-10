Полки с бесплатными товарами могут появиться в российских магазинах

В России предложили обязать розничные торговые сети и продуктовые магазины создать на территории своих торговых точек полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Как передаёт газета "Известия", данный законопроект будет внесён в Госдуму сегодня, 10 января.

Народные избранники предлагают таким образом решить проблему нерационального использования излишков продукции. В пояснительной записке к документу говорится, что, согласно данным Росстата, более трети всех продуктов в России превращаются в пищевые отходы, объём которых составляет 17 миллионов тонн. В первую очередь это касается овощей, молочной и зерновой продукции.

В случае принятия этого законопроекта, как предполагают депутаты, можно будет помочь социально незащищённым категориям граждан. Так, пенсионер при предъявлении соответствующих документов сможет бесплатно забрать товар, находящийся на такой полке.

"По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек", — говорится в пояснительной записке.