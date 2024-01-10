Мелания Трамп сообщила о смерти матери

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс скончалась в возрасте 78 лет. Об этом супруга экс-хозяина Белого дома сообщила на странице в социальной сети X.

"С глубокой печалью я объявляю о кончине моей любимой матери, Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя с изяществом, теплотой и достоинством", — написала Мелания Трамп.

Причины смерти Кнавс не указаны, однако по данным Daily Mail, она проходила лечение в одной из больниц Майами, где и скончалась. Также указано, что Трамп пропустила рождественские праздники с семьей, чтобы заботиться о матери.