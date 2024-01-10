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10 января, 02:46

Мелания Трамп сообщила о смерти матери

Мать Мелании Трамп Амалия Квас скончалась в возрасте 78 лет

Мать Мелании Трамп Амалия Кнавс. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Мать Мелании Трамп Амалия Кнавс. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс скончалась в возрасте 78 лет. Об этом супруга экс-хозяина Белого дома сообщила на странице в социальной сети X.

"С глубокой печалью я объявляю о кончине моей любимой матери, Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя с изяществом, теплотой и достоинством", — написала Мелания Трамп.

Причины смерти Кнавс не указаны, однако по данным Daily Mail, она проходила лечение в одной из больниц Майами, где и скончалась. Также указано, что Трамп пропустила рождественские праздники с семьей, чтобы заботиться о матери.

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Ранее стало известно о смерти швейцарского учёного, создателя языка программирования Pascal Никлауса Вирта. Он умер 1 января на 90-м году жизни.

Оксана Попова
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