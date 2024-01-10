Тренер по речи рассказал, как избавиться от привычки тараторить

С привычкой тараторить нужно бороться, и это не так сложно, как кажется на первый взгляд, рассказал "Газете.ru" тренер по голосу и речи Тимур Рагга.

По его словам, привычка тараторить может быть связана с психологией либо с навыками. У некоторых людей активное и быстрое, суетливое мышление. Это как обратная история заикания. В этом случае нужно замедляться, делая это новой привычкой. Например, читать вслух по определённому алгоритму, делая акценты на смысловых блоках. Это научит вас выделять в речи главное с помощью интонации.

Также эксперт советует начать работать с дикцией, чтобы не проглатывать слова и их окончания, что портит качество речи. Для этого нужно каждый день выполнять артикуляционные движения. Ещё один совет — концентрироваться на главной мысли, которую человек хочет донести. И на ней в речи делать наибольший упор, так как это позволит замедлить скорость произнесения.

Иногда темп речи — это следствие говора, акцента и манеры говорения в том или ином регионе. В этом случае стоит поработать над акцентом, стараясь притормаживать себя. Попадая в среду, где люди говорят иначе, можно попробовать начать копировать их манеру речи. Если такой среды нет, её можно создать с помощью современных технологий: подкастов и интервью.

"Например, я начал загружать в наушники подкасты и интервью тех людей, говорение которых мне нравится. Следует слушать таких людей, у которых язык — красивый, мелодичный и яркий. Таким образом можно окружить себя гениями произношения определённого языка и считать это всё. Если вы будете регулярно слушать такие подкасты, вы неосознанно начнёте копировать модель говорения этого человека. Важно делать это регулярно", — рассказал Рагга.

Ещё один лайфхак — работа на паузы, то есть умение расставлять перерывы в речи. Для этого можно брать известные скороговорки вроде "Шла Саша по шоссе" и после каждого слова делать паузу.