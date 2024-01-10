Появилось видео чудовищного урагана в США, который унёс жизнь четырёх человек
Торнадо во Флориде унёс жизнь четырёх человек, тысячи остались без электричества
Разрушительный ураган пронёсся накануне, 9 января, по восточному побережью Соединённых Штатов. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на власти Флориды, в результате разгула стихии погибли четыре человека.
Последствия мощного торнадо на восточном побережье США. Видео © Х / Chicago & Midwest Storm Chasers / Х / Mrgunsngear/ Х / bairesnews/ Х / ATUL AWASTHI / Х / Various Conten / Х / Backpirch Weather
По данным аварийно-спасательных служб этого штата, там без электричества остались 87 тысяч человек. Также чиновники сообщили о четырёх погибших. Стоит отметить, что их число может увеличиться, так как спасатели продолжают разбирать завалы. Сообщается, что основной удар на себя приняли города Марианна, Панама-Сити и Форт-Лодердейл.
В то же время синоптики не радуют американцев своими прогнозами — они обещают ухудшение погодных условий. Ожидается ещё один мощный шторм, который движется к восточной части страны.
В конце декабря прошлого года Лайф писал, что мощный шторм обрушился на Австралию и принёс серьёзные разрушения. Тогда пользователи социальных сетей поделились видеозаписью из города Сиднея, где из-за урагана затопило аэропорт.