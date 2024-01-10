Появилось видео чудовищного урагана в США, который унёс жизнь четырёх человек

Разрушительный ураган пронёсся накануне, 9 января, по восточному побережью Соединённых Штатов. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на власти Флориды, в результате разгула стихии погибли четыре человека.

По данным аварийно-спасательных служб этого штата, там без электричества остались 87 тысяч человек. Также чиновники сообщили о четырёх погибших. Стоит отметить, что их число может увеличиться, так как спасатели продолжают разбирать завалы. Сообщается, что основной удар на себя приняли города Марианна, Панама-Сити и Форт-Лодердейл.

В то же время синоптики не радуют американцев своими прогнозами — они обещают ухудшение погодных условий. Ожидается ещё один мощный шторм, который движется к восточной части страны.