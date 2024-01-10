Сигнальная ракета взорвалась в штанах российского школьника прямо на уроке ОБЖ
В Башкирии сигнальная ракета взорвалась прямо в штанах девятиклассника
В Башкирии школьник хотел похвастаться сигнальной ракетницей перед одноклассниками, но случайно устроил взрыв. По данным SHOT, всё произошло в селе Кушнаренкове: 15-летний парень приделал к устройству деревянную рукоятку и положил его в карман штанов.
На уроке ОБЖ девятиклассник решил показать ракетницу товарищам, но, доставая её, задел спусковой крючок. Класс тут же содрогнулся из-за оглушительного взрыва, разорвавшего нижнюю часть школьной формы подростка. Парень чудом не пострадал.
К инциденту уже подключилась полиция. По словам школьника, ракетница осталась у него с Нового года. Ранее он не привлекался к административной ответственности и не стоял на учётах.
Ранее в Саратовской области 12-летний школьник в новогоднюю ночь лишился четырёх пальцев из-за неосторожного обращения с петардой. Хирургам пришлось провести операцию.
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