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10 января, 06:37

Сигнальная ракета взорвалась в штанах российского школьника прямо на уроке ОБЖ

В Башкирии сигнальная ракета взорвалась прямо в штанах девятиклассника

В Башкирии школьник хотел похвастаться сигнальной ракетницей перед одноклассниками, но случайно устроил взрыв. По данным SHOT, всё произошло в селе Кушнаренкове: 15-летний парень приделал к устройству деревянную рукоятку и положил его в карман штанов.

На уроке ОБЖ девятиклассник решил показать ракетницу товарищам, но, доставая её, задел спусковой крючок. Класс тут же содрогнулся из-за оглушительного взрыва, разорвавшего нижнюю часть школьной формы подростка. Парень чудом не пострадал.

К инциденту уже подключилась полиция. По словам школьника, ракетница осталась у него с Нового года. Ранее он не привлекался к административной ответственности и не стоял на учётах.

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Ранее в Саратовской области 12-летний школьник в новогоднюю ночь лишился четырёх пальцев из-за неосторожного обращения с петардой. Хирургам пришлось провести операцию.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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