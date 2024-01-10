Сигнальная ракета взорвалась в штанах российского школьника прямо на уроке ОБЖ

В Башкирии школьник хотел похвастаться сигнальной ракетницей перед одноклассниками, но случайно устроил взрыв. По данным SHOT, всё произошло в селе Кушнаренкове: 15-летний парень приделал к устройству деревянную рукоятку и положил его в карман штанов.

На уроке ОБЖ девятиклассник решил показать ракетницу товарищам, но, доставая её, задел спусковой крючок. Класс тут же содрогнулся из-за оглушительного взрыва, разорвавшего нижнюю часть школьной формы подростка. Парень чудом не пострадал.

К инциденту уже подключилась полиция. По словам школьника, ракетница осталась у него с Нового года. Ранее он не привлекался к административной ответственности и не стоял на учётах.