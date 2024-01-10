На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины утром 10 января была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению граждан.

Первые сигналы о воздушной тревоге зазвучали в 07:58 (08:58 мск) в Киеве. Спустя пару минут сирены включились в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и других областях Незалежной. По состоянию на 08:01 (09:01) в красной зоне оказались все регионы Украины.