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10 января, 06:26

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины утром 10 января была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению граждан.

Первые сигналы о воздушной тревоге зазвучали в 07:58 (08:58 мск) в Киеве. Спустя пару минут сирены включились в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и других областях Незалежной. По состоянию на 08:01 (09:01) в красной зоне оказались все регионы Украины.

Ранее Лайф писал, что в Харькове повреждены промышленные объекты. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Залужный сообщил о повреждениях критической инфраструктуры
Залужный сообщил о повреждениях критической инфраструктуры
Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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