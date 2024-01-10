В настоящий момент Украина находится в самом тяжёлом положении за всё время конфликта. Об этом рассказал корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

"Люди становятся беднее, с каждым месяцем всё хуже и хуже", — заявила журналисту работница кафе в Одессе.

По словам корреспондента, жители Незалежной переживают из-за сократившейся финансовой помощи Запада. Люди находятся в "мрачном" настроении. Он отмечает, ссылаясь на "некоторые сообщения", что киевские власти не смогут выплатить зарплаты бюджетникам в январе из-за финансового дефицита. Часики тикают громче, чем когда-либо, резюмировал Бочурков.