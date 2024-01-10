На севере Казахстана из сломавшегося на трассе автобуса эвакуировали 16 замерзавших россиян

В Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе Астана – Петропавловск эвакуировали 16 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В Казахстане из автобуса эвакуировали 16 замерзавших россиян. Видео © Telegram / POLISIA.KZ

"10 января на трассе Астана – Петропавловск патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мёрзли 16 человек, один из них — шестилетний ребёнок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что пассажиров автобуса доставили в ближайший пункт обогрева, который находится в библиотеке района Биржан сал. Сломавшийся автобус отбуксировали на ремонт.