В Минздраве рассказали о состоянии матери умершей в поезде Москва – Чита девочки и двух детей
Мать умершей в поезде Москва – Чита девочки находится в больнице Пермского края
Мать семимесячного ребёнка, умершего в поезде, который двигался по маршруту Москва – Чита, и двое её детей находятся в больнице Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
"Мамa и двое детей находятся в cтабильном состоянии, им oказывается необходимая медицинская помoщь в одной из клиник краевой стoлицы", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что трагедия произошла, когда состав проезжал Пермский край. Ночью у семимесячной девочки поднялась температура, в результате чего она потеряла сознание, затем наступила клиническая смерть. У матери умершей девочки, а также ещё её двоих детей зафиксированы повышенная температура и признаки ОРВИ.