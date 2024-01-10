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10 января, 08:12

В Минздраве рассказали о состоянии матери умершей в поезде Москва – Чита девочки и двух детей

Мать умершей в поезде Москва – Чита девочки находится в больнице Пермского края

Мать семимесячного ребёнка, умершего в поезде, который двигался по маршруту Москва – Чита, и двое её детей находятся в больнице Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

"Мамa и двое детей находятся в cтабильном состоянии, им oказывается необходимая медицинская помoщь в одной из клиник краевой стoлицы", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что трагедия произошла, когда состав проезжал Пермский край. Ночью у семимесячной девочки поднялась температура, в результате чего она потеряла сознание, затем наступила клиническая смерть. У матери умершей девочки, а также ещё её двоих детей зафиксированы повышенная температура и признаки ОРВИ.

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Freepik / rawpixel.com

Ян Поланин
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