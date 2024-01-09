В поезде Москва – Чита умерла девочка

По данным телеграм-канала, ночью у ребёнка поднялась температура и он потерял сознание, затем наступила клиническая смерть. Когда поезд прибыл на станцию Кунгур в Пермском крае, на месте уже находились медики, однако спасти малышку не удалось. У матери погибшей девочки и её двоих детей зафиксирована повышенная температура и признаки ОРВИ. На данный момент они всей семьёй находятся в детской больнице Пермского края.