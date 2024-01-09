В поезде Москва – Чита умерла девочка
В поезде Москва – Чита умерла девочка, когда состав проезжал Пермский край
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В поезде, который двигался по маршруту Москва – Чита, умерла маленькая девочка. Как сообщает SHOT, трагедия произошла, когда состав проезжал Пермский край.
По данным телеграм-канала, ночью у ребёнка поднялась температура и он потерял сознание, затем наступила клиническая смерть. Когда поезд прибыл на станцию Кунгур в Пермском крае, на месте уже находились медики, однако спасти малышку не удалось. У матери погибшей девочки и её двоих детей зафиксирована повышенная температура и признаки ОРВИ. На данный момент они всей семьёй находятся в детской больнице Пермского края.
Напомним, 21 декабря 2023 года стало известно, что организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего в больнице находилось 124 ребёнка, из которых больны оказались 86. Мать погибшей девочки винит во всём руководство лагеря "Олимпийская ребячка". 29 декабря стало известно, что всех детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер, выписали из больницы в Саратове.