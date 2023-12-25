Дети из лагеря "Юность" в Крыму массово подхватили респираторную инфекцию

"По результатам проведённого обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведённого расследования в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство", — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

По информации службы, дети были госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы. В крымском Минздраве уточнили, что у восьми заболевших медики выявили гастроэнтероколит, тогда как у одного — ОРЗ. Состояние остальных детей, которые находятся в лагере, оценивается как удовлетворительное.