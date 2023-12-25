Дети из лагеря "Юность" в Крыму массово подхватили респираторную инфекцию
Роспотребнадзор: Респираторная инфекция выявлена в лагере "Юность" в Евпатории
Респираторную инфекцию выявили в детском лагере "Юность" в Евпатории, откуда ранее госпитализировали девять детей. Роспотребнадзор организовал административное производство.
"По результатам проведённого обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведённого расследования в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство", — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По информации службы, дети были госпитализированы в инфекционное отделение Евпаторийской городской больницы. В крымском Минздраве уточнили, что у восьми заболевших медики выявили гастроэнтероколит, тогда как у одного — ОРЗ. Состояние остальных детей, которые находятся в лагере, оценивается как удовлетворительное.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК Крыма и Севастополя начать расследование уголовного дела по факту инцидента.
Ранее Лайф писал, что организованную группу детей, возвращавшихся из лагеря в Тюменской области, сняли с поезда под Саратовом из-за жалоб у некоторых из них на температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. Всего в больнице находились 124 человека, из которых больны были 86 ребят. Мать погибшей девочки винит во всём руководство лагеря "Олимпийская ребячка". Накануне, 24 декабря, стало известно, что у половины заболевших детей с поезда Тюмень – Адлер обнаружили грипп А.
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